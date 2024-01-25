  • BIST 8133.11
  • Altın 1963.102
  • Dolar 30.2815
  • Euro 33.0729
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Soruşturma için çağrıldı kaçak olduğu ortaya çıktı

» »
KKTC’de ikamet izinsiz olarak yaşayan Sudanlı Hassan Eltaher tespit edilerek tutuklandı. Zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturma için çağrıldı kaçak olduğu ortaya çıktı

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Ocak 2024 tarihinde saat 18.30 sıralarında Gönyeli Karakolu’na bir soruşturma için çağrılan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 15 Ocak  2023 tarihinden beri 374 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, Muhaceret Dairesinden yapılan kontrolde ülkede kaçak yaşadığının teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru, Sudan uyruklu zanlının ülkede herhangi bir yasal bağı olmadığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz: Kıbrıs Türklerinin tüm kaynaklarına sahip çıkılması önemli25 Ocak 2024 Perşembe 14:49
  • Tatar: Rum Lider, Dış İmaj Yerine Halklar İçin İşbirliği Sürecini Başlatmalı25 Ocak 2024 Perşembe 14:49
  • AKPA Heyeti Strazburg temaslarını tamamladı, yurda döndü!25 Ocak 2024 Perşembe 14:16
  • Rahvancıoğlu: Emek Hareketiyle Çürüyen Rejimin Önüne Geçilebilir25 Ocak 2024 Perşembe 13:14
  • LAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından 29 proje hayata geçirildi25 Ocak 2024 Perşembe 13:10
  • Türkiye tarafından hibe edilen toplam 12 araç ve çeşitli malzemeler törenle PGM’ye teslim edildi25 Ocak 2024 Perşembe 13:03
  • Bengihan: 112 Hızır Servisi'ne acilen istihdam yapılmalı25 Ocak 2024 Perşembe 13:02
  • Çayırova İlkokulu’nun bakım ve onarımı tamamlandı25 Ocak 2024 Perşembe 12:46
  • AKPA Heyeti Strazburg temaslarını tamamladı25 Ocak 2024 Perşembe 12:45
  • Çayırova’da bir köpek zehirlenerek öldürüldü!25 Ocak 2024 Perşembe 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti