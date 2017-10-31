Soruşturma önergesi reddedildi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün mecliste, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e yönelik meclis soruşturması açılması önerisini sundu.
Sunulan önerge 20 kabul, 27 ret oyuyla, reddedildi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün mecliste, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e yönelik meclis soruşturması açılması önerisini sundu.
Sunulan önerge 20 kabul, 27 ret oyuyla, reddedildi.
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