Soruşturma tamamlandı, YÖDAK’tan izinsiz üniversite açıldığı” iddiası doğru çıkmadı!

“YÖDAK’tan izinsiz öğretim kurumu açma ve çalıştırma” suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan “Cyprus Massachussetts Center Of Innovation” Direktörü Tolga Atılgan’ın suçsuzluğu mahkeme tarafından ispat edildi.

8 Mart 2024 tarihinde Cyprus Massachussetts Center Of Innovation ile ilgili dönemin YÖDAK Başkanı Turgay Avcı tarafından yetkisiz denetim yapılmış ve konu ile ilgili “YÖDAK’tan izinsiz üniversite açıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Cyprus Massachussetts Center Of Innovation direktörü Tolga Atılgan 21 Mart 2024 tarihinde ülkeye giriş yaptıktan sonra tutuklanmış, mahkeme emri ile teminata bağlanmıştı.

POLİS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Yapılan polis soruşturması sonucunda “Massachussetts Center Of Innovation” aleyhinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

Konu ile ilgili bir yazılı açıklamada bulunan Atılgan, Eğitim Kurumu’nun Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir sertifika programı olduğu ve 50 öğrencisi ile YÖKAS sistemine kayıtlı olduğununum yargı tarafından da kanıtlandığını belirterek, dönemin YÖDAK Başkanı’nın tamamen mesnetsiz bir tutumla kendi şahsi soruşturma ve tutuklanma haberleri üzerine kamuoyunun ilgisini değiştirme çabası içerisinde kurum aleyhinde yanıltıcı ithamlarda bulunduğunu vurguladı.

“MADDİ MANEVİ TAZMİNAT HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ”

Atılgan, gelinen noktada ilgililer hakkında maddi ve manevi tazminat davalarının da açılması konusunda tüm haklarını değerlendireceklerini ifade etti.

“HERHANGİ BİR SUÇ UNSURU BULUNMADI”

Tolga Atılgan’ın avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’da mahkeme tarafından verilen teminat emrinin akabinde, polisin yapmakta olduğu soruşturmayı tamamlandığını ve Tolga Atılgan hakkında herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtti.

Av. Esendağlı ayrıca, 5 Ağustos tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne yapılan müraacat neticesinde Tolga Atılgan aleyhindeki teminat emrinin tüm şartları ile iptal edildiğini duyurarak, Atılgan aleyhinde bir dava getirilmeksizin soruşturmanın tamamlandığını belirtti.