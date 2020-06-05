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Sos Çocuk Derneği Dijital Bağış Kampanyası Başlattı

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Sos Çocuk Derneği Dijital Bağış Kampanyası Başlattı
Sos Çocuk Derneği Dijital Bağış Kampanyası Başlattı

KKTC’nin ilk ve tek risk altındaki çocuklara aile temelli bakım veren kurumu SOS Çocukköyü Derneği, dernek çatısı altında yaşayan çocukların güvenli ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için halkın desteğini beklediklerini açıkladı.  

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde azalan bağışlar da dikkate alınarak  SOS Çocukköyü Derneği, bünyesindeki 102 çocuk ve gencin temel ihtiyaçları ve sosyal gelişimlerini destekleyebilmek için dijital bağış kampanyası başlatıldı.

Kurumdaki çocukların ilgi ve becerilerine göre alacakları sosyal ve akademik destek, eğer gerekiyorsa özel eğitim ihtiyaçları, psikolojik yardım ve birçok ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, düzenli bağışçıların, çocuklar için adeta bir ebeveyn gibi olduğu kaydedildi.

KKTC SOS Çocukköyü Derneği’nin 1991 yılında aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile temelli bakım vermek ve onlara uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler yetiştirmek amacıyla kurulduğu belirtildi.

Başlangıçta 6 çocukla yola çıkan derneğin, kuruluşundan bugüne dek olan 29 yılda; 282 çocuk ve genci aile temelli bakım programında desteklemiş, anaokulu ve kreşinde 878 çocuğa kaliteli okul öncesi eğitim verdiği kaydedildi.

Aile Güçlendirme Projesi’nin açıldığı 2006 yılından bugüne kadar 251 aile ve 721 çocuğa destek sağlandığı belirtilen açıklamada, Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nden Girne Gençlik Evi’ne, yarı bağımsız ve bağımsız yaşam programlarına kadar birbirini tamamlayan sistematik programlarıyla SOS Çocukköyü Derneği’nin aralıksız olarak ada genelinde tüm çocukların haklarının tanınması ve bilinmesi için emek verdiği ve belirtildi. 

SOS Çocukköyü Derneği’nin, bağışçılarının da desteğiyle kurum içinde 102 çocuk ve gence, kurum dışında da aile bakımını kaybetme riski olan 83 çocuğun hayatına doğrudan dokunarak destek olduğu kaydedildi.

29 yıldır kurumun, risk altındaki çocuklara yeni ve daha güvenli bir yaşam şansı verdiği belirtilen açıklamada, daha fazla çocuğa ulaşılabilmek için yardıma ihtiyaç olduğu kaydedildi. 

Online bağışlar için; https://soscocukkoyu.org/duzenli-bagis-yap/ adresinden düzenli bağış yapılabiliyor. SMS bağışı için de; ABONE SOS20, ABONE SOS30, ABONE SOS40, ABONE SOS50 yazıp tüm operatörlerden 4271’e gönderilebilir  

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