SOS çocuk köyü bakım verenler eğitimlerini tamamladı

SOS Çocukköyü Derneği,kurulduğu günden beri,aile bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların,sevgi dolu bir ortamda büyümelerine, eğitim, sağlık ve tam potansiyellerine ulaşmaları için her tür imkanı sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor

SOS Çocukköyü Derneği’nin sağladığı “Aile Tipi Bakım” adı verilen alternatif bakımın kalitesini artırmak, bakım verenleri çocuk ve genç bakımı konularında güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla anneler, teyzeler, aile asistanları eğitmenler ve gençlik danışmanlarına yönelik bir dizi eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda, SOS Çocuk Köyü’ndeki 54 çocuğa, Girne Gençlik Evi’ndeki 28 ve Yarı Bağımsız Yaşam Programı’ndaki 11 gence aktif bakım ve destek veren 12 SOS annesi, dört teyze, sekiz aile asistanı, üç eğitmen ile dört gençlik danışmanı katılım sertifikası almaya hak kazandı. SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde düzenlenen törenle katılımcılara sertifikaları verildi.

Alanında Uzman Güçlü Eğitmen Kadrosu

SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım alan her çocuğun bakımından sorumlu olan bir SOS Annesi, bir teyze veya aile asistanı, bir eğitmen ve sürecin devamında ise bir Gençlik Danışmanı bulunuyor. Verilen eğitimlerle tüm bakım verenlerin potansiyelini geliştirmek ve iş birliği içinde dengeli bir ebeveynlik tutumu sergilemelerini sağlayabilmek amacıyla geliştirilen eğitim programları çerçevesinde, sekiz bölümden oluşan 24 saatlik “Güçlü Ebeveynler - Güçlü Çocuklar”, altı bölümden oluşan dokuz saatlik “Çocuk Merkezli Yaklaşımlar” ve sekiz bölümden oluşan 12 saatlik “Şefkat Dili ile Bağ Odaklı İletişim” eğitimleri gerçekleştirildi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Erzeybek Şemi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Fatoş Erkıvanç tarafından "Güçlü Ebeveynler - Güçlü Çocuklar", Çocuk Gelişimi Uzmanı Hülya Özkoşar tarafından "Çocuk Merkezli Yaklaşımlar", Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Nedret Türksoy Alkım ile Uzman Psikolog Fezile Yeşildal tarafından " Şefkat Dili ile Bağ Odaklı İletişim" eğitimleri verildi.