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SOS Çocuk Köyü Derneği Hiçbir Çocuk Yalnız Kalmasın

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Sos Çocuk Köyü Derneği Hiçbir Çocuk Yalnız Kalmasın” Mesajıyla Yeni Yıl Kampanyası Başlattı
SOS Çocuk Köyü Derneği Hiçbir Çocuk Yalnız Kalmasın

SOS Çocukköyü Derneği, çocukların dünyada ve KKTC’de birçok alanda yalnız olduğuna veya yalnızlaştırıldığına dikkat çekerek “Hiçbir çocuk yalnız kalmasın” mesajıyla yeni yıl kampanyası başlattı.


SOS Çocuk Köyü’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de 236 çocuğun aile bakımı olmadan büyüdüğü veya ailesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı; bu çocukların  163’ünün SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek aldığı kaydedildi ve kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocuklarla gençlerin daha iyi olanaklarla bir yaşam sürmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

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Açıklamada, bağışların şu şekilde yapılabileceğine yer verildi:
“SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 40 TL’lik bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.
Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.
Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocukköyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.
Banka Bağışı: Aşağıdaki bankalardan IBAN veya UBAN numaraları ile bağış yapılabilir.
Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872
Türk Bankası: CT49121019010000000005848733
Albank: CT69152090100000018802673351
K.T Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045
CreditwestBank: CT20136094150000000100011069
Garanti Bankası: TR520006200049300006294366”


DÜNYA GENELİNDE ÇOCUKLARIN DURUMU…


Uluslararası SOS Çocukköyleri’nin yaptığı araştırma sonucuna göre dünyada 385 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı, çocuklar aşırı yoksullukla yalnız mücadele etmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, bu durumun, milyonlarca çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişim potansiyellerine ulaşmasını engellediği ve bir gelecek inşa etmelerini olanaksız hale getirdiği vurgulandı. 


Aynı araştırmaya göre,  dünyada 220 milyon çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi dolu bakım ortamına sahip olmadan büyüdüğü kaydedilen açıklamada, “Oysa uzmanların açıklamalarına göre sevecen ve koruyucu bir ebeveyn olmadan, bir çocuk ihmal, istismar, ayrımcılık, sömürü ve yoksulluğa karşı daha savunmasız kalıyor. Araştırma sonucuna göre elde edilen verilere göre, dünyada 140 milyon çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetmiş. Ülkemizde ise 236 çocuk aile bakımı olmadan büyüyor veya onu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 236 çocuktan 163’ü SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek alıyor” ifadeleri yer aldı.

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