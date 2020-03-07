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SOS Çocuk Köyü Derneği Kadınlar Günü Mesajı

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SOS Çocuk Köyü Derneği Kadınlar Günü Mesajı
SOS Çocuk Köyü Derneği Kadınlar Günü Mesajı

SOS Çocuk Köyü Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Açıklamada şöyle denildi:

“SOS Çocukköyü Derneği olarak kadınların toplumun her alanında varolması inancındayız ve bu varoluş mücadelesinde yola çıkan, yolu kesilen, bu yolda hak ihlaline maruz kalan tüm kadınların her daim yanında olacağız. Bizler geleceğe haklarını savunabilen güçlü çocuklar yetiştirmekle birlikte kadınların her alanda çalışabileceği iş fırsatları da sunmaktayız. Kadının hayatın her alanında olması çağdaş bir toplumun temel yapısını oluşturmaktadır. Bu nedenle her kadının ekonomik özgürlüğe sahip olması, sosyal, kültürel, sanatsal, politik her alanda kendini ifade ederek, çalışma ve eğitim yaşamında yer edinmesi, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kalıplarıyla çizilen sınırların ortadan kaldırılmasıyla kadının, hayatın her alanında olabileceğine inanıyoruz. Bu inancımızı derneğimizde çalışan 44 kadına borçluyuz...”

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