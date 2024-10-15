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SOS Çocuk köyü Derneği ve DAÜ iş birliğinde Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı uygulanmaya başladı

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SOS Çocuk köyü Derneği ve DAÜ iş birliğinde Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı uygulanmaya başladı
SOS Çocuk köyü Derneği ve DAÜ iş birliğinde Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı uygulanmaya başladı

SOS Çocuk köyü Derneği ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü arasındaki iş birliğiyle Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı (PERGEL) uygulanmaya başladı.

Program ile ön ergenlik dönemindeki çocukların pozitif sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmak hedefleniyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında SOS Çocuk Köyü Derneği pedagoji ekibi ve sosyal hizmet uzmanları,  DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Bayraktar, öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Şerif Türkkal Yenigüç’ün koordinasyonuyla, PERGEL eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından PERGEL saha ekibi kuruldu.

Mağusa okullarında saha ekibi, SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklar için de Dernek pedagoji ekibi program uygulamalarına başladı.

Erken ergenlik döneminin sosyalleşme ve kişilik gelişimi açısından kritik bir dönem olduğu vurgulanan program, çocukların öz değer, öz saygı, sosyal yetkinlik, empati ve çatışma çözme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler sunuyor.

Program uygulamalarında 5., 6. ve 7. sınıf yaş grubundaki çocuklarla çalışılıyor. Her biri yaklaşık 50 dakika süren 14 oturumdan oluşan program, değişebilirlik, duygu düzenleme, iletişim, empatik düşünme, ilişkileri güçlendirme, stresle başa çıkma, akran zorbalığı, başarı ve gelecek gibi konulara odaklanıyor. Oturumlar interaktif bir şekilde geliştiği için çocuklar etkinlikleri kendi sosyal yaşamlarında da uygulayabiliyor.

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