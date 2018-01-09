SOS Çocuk Köyü’nde Çok Yönlü Destek Projesi

YDÜ Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Sos Çocuk Köyü’nde Gerçekleştirdikleri Çok Yönlü Destek Projesi İle Gönüllülüğe Örnek Oldular

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3’üncü ve 5’inci sınıf öğrencilerinden 25 eczacı adayı, “Toplum Liderliği” seçmeli dersi kapsamında dersin öğretim üyesi Prof.Dr. Filiz Meriçli önderliğinde SOS Çocuk Köyü’nde projeler gerçekleştirdiler. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sağlık, çevre, kitap, oyun ve sosyal takımlar oluşturan öğrenciler, SOS Çocuk Köyü ihtiyaçlarını karşıladılar.

Öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında,her Pazartesi öğleden sonra ders saatinde SOS Çocuk Köyüne giden öğrenciler, önce SOS Yöneticilerinden köyün kuralları ile ilgili bilgi aldılar, kendi aralarında beyin fırtınası yaparak belirledikleri projelerini kurallaragöre son şeklini vererek proje takımlarını oluşturarak uygulamaya geçirdiler.

Gerekli İlk Yardım Malzemelerini Temin Ettiler…

Proje kapsamında oluşturulan Sağlık Takımı, SOS Köyü’ndeki 11 evin Ecza dolaplarını kontrol ederek, bir ecza dolabında ilk yardım için gerekli olan tüm malzemelerin listesine göre eksiklerinibelirlediler ve bu eksikleri eczanelerden alıp,evdeki anne ve teyzelere bilgi vererek dolaplara yerleştirdiler. Ayrıca, evlerdeki anne ve teyzelere “Akılcı İlaç Kullanımı” ile ilgili sunum yaptılar ve onların ilaçlarla ilgili sorularına Prof.Dr.Filiz Meriçli ile birlikte cevap verdiler.

Kütüphaneyi Zenginleştirdiler…

Projede yer alan Kitap Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üye ve öğrencilerinden 7-15 yaş aralığı çocuklar için yazılmış kitaplar toplayarak, SOS Çocuk Köyü Merak Odası’ndaki kütüphaneye konulmak üzere yetkililere teslim ettiler.

Çevre Sorunları ile İlgilendiler…

Çevre Takımı ise evlerdeki plastik şişeleri toplayarak geri dönüşüme kazandırılması için her hafta boş torba verip,dolu torbaları aldılar ve Eczacılık Fakültesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesinde toplanan şişelere eklediler. Bunun yanında, SOS Çocuk köyünde yaşamakta olan kedi ve köpekler için sağlıklı kuru mama alınması ve sağlık sorunu olan hayvanları gönüllü veteriner Burak Eyyüpler’e götürerek tedavilerinin sağlanmasını, tavşanların sağlık kontrolünün yapılmasını sağladılar.

Sosyal Aktiviteler Düzenlediler…

Proje kapsamında oluşturulanOyun ve Sosyal takımı da, SOS Çocuk Köyü Sosyal Merkezi’nde masa tenisi,masa futbolu ve benzeri turnavalar düzenlediler.

Tüm takımlar ortak olarak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için UNİCEF Sayfasından Dünya Çocuk Hakları Bildirgesinin çıktısını alarak, SOS anne ve teyzelerine verdi. Ayrıca çocuklara da renkli balonlar götürülerek çocukların, Dünya Çocuk Hakları günü kutlandı. Proje öğrencileri, bu yıl SOS Çocuk Köyü yararına düzenlenen geleneksel Lefkoşa Maraton’una da katıldılar. Tüm takımlar SOS Çocuk Köyü broşürlerinin postalanması işine de destek verdiler. “Toplum Liderliği” dersi kapsamında gerçekleştirilen proje sonunda,dersin tamamlanmasını Yeni Yıla Merhaba etkinliği ile kutladılar. Etkinlikte, köyde kalan çocuklarla birlikte bahçede yeni yıl ağacı süslendi, yeni yıl pastası kesilerek yenildi. Köyde bulunan her ev için de yeni yıl kutlamasüsleri vearmağanları SOS yetkililerine teslim edildi.

Değerli Anılar Biriktirdiler

Projede yer alan öğrenciler,sorun çözme becerilerini geliştirdikleri uygulamalı ders ilesorunlardan şikayet etmek yerine,sorunun çözümü için projeler oluşturmayı ve kendilerinden daha az şanslı olanlara destek olmanın,takım çalışması yapmanın önemini ve değerini yaşayarak öğrendiklerini ifade ettiler. SOS aileleri ve çocukları ile değerli anılar biriktiren öğrenciler, Kıbrıs’ta oldukları sürece her zaman SOS’e destek olacaklarını belirttiler.