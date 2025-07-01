SOS Çocuk Köyü'nde mide bulandıran olay... 14 yaşındaki çocuğa...

SOS Çocuk Köyü’nde meydana gelen , “Çocuğa karşı cinsel taciz” ve “Koruma altında bulunan çocuğa cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunma” suçlamalarıyla tutuklanan H.G Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis çavuşu Murat Ergün mahkemeye olguları aktardı. Ergün, SOS Çocuk Köyü’nde bekçi olan zanlının 2025 yılı Şubat ayında 14 yaşındaki çocuğun bacaklarını okşadığını ve bacakların çok güzel diyerek, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarını işlediğini söyledi.

Polis, zanlının Haziran ayı içerisinde kız çocuğunu bekçi kulübesine çağırdığını, yanağından, boynundan öptüğünü, vücudunun çeşitli yerlerine ve özel bölgesine dokunarak, cinsel saldırısını sürdürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının 25 Haziran 2025 tarihinde kız çocuğunun Instagram hesabına cinsel içerikli mesajlar atıp cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Polis, kız çocuğunun kardeşinin Instagram’daki taciz mesajlarını görüp SOS annesine konuyu bildirdiğini ve zanlının 28 Haziran’da Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmetler eşliğinde alınarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis çavuşu zanlının alkol tesiri altında konu mesajlarını attığını itiraf ettiğini belirtti.

Ergün, zanlının bilgisayarının, alındığını ayrıca SOS Çocuk köyünün güvenlik kamera kayıtlarının da emare alındığını kaydetti.

Polis, ayrıca hem zanlı hem de kız çocuğunun cep telefonlarında inceleme yapılacağını söyledi.

Polis, zanlının psikoseksüel hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi. Meseleyle ilgili 8 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken emareler ve alınması gereken yeni ifadeler olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.