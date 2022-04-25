SOS Çocuk Şenliği Gerçekleşiyor

SOS Çocukköyü Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Nisan Cuma günü Çocuk Şenliği düzenliyor. SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin gösteri yapacakları şenlikte, oyun ve yiyecek içecek stantları kurulacak, yiyecek, içecek ve oyuncak satışı yapılacak ve performanslar gerçekleştirilecek. SOS Çocuk Köyü Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleşecek Çocuk Şenliği saat 18.00’de başlayacak. Girişin ücretsiz olduğu etkinliğe katılım için son 72 saatlik antijen veya PCR test sonuçları yeterli olacak.

Daha detaylı bilgi 225 70 17 ve 225 23 65 numaralı telefonlardan elde edilebilir.