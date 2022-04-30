SOS Çocuk Şenliği Gerçekleşti

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Dernek yönetiminin ev sahipliğinde SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesinde gerçekleşen Çocuk Şenliği’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kreş ve anaokulu öğrencileri velileri ile bölge halkı katıldı.

Çocuk Şenliği'nde dans gösterileri, yüz boyama, oyun parkurları ve daha birçok eğlenceli aktivite yer aldı. SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin dans gösterilerin yanı sıra, Cranberries Dans grubu ve LTB Ritim Grubu da sahne aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşen şenlikte, elde edilen tüm gelir SOS Çocukköyü Derneği ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

“HER ÇOCUĞUN YANINDA KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Çocuk Şenliği’nde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ülkemizin en tecrübeli okul öncesi eğitim merkezlerinden biri olan SOS Kreş ve Anaokulu öğrencilerini ve ailelerini tebrik etti. Bakan Taçoy konuşmasında “Çocuklarımızı umutla ve inandığımız değerlerle toplumuna duyarlı bir birey ve vatandaş olarak yetiştirmek hepimizin borcudur” dedi.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında, pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan 23 Nisan etkinliklerinin heyecanla yeniden yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Harmancı, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun resmiyet kazandığı bu tarihi günde hatırlamamız gerekir ki başları dik, özgür, gururlu gelecek nesiller yetiştirmekte hepimizin katkısı çok önemlidir” dedi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, Çocuk Şenliği başlangıcında yaptığı konuşmada, SOS Çocukköyü Derneği’nin ülkemizde çocuk söz konusu olduğunda gerek bakım ve destek konusunda gerekse çocuk haklarının savunulması konusunda en büyük kurum olduğunu belirtti. Buğra Akter konuşmasında şunları söyledi: “Kreş ve Anaokulumuzda çocuklarımız güvenli, koruyucu ve deneyimli bir çatının altında. Hayatlarına dokunduğumuz her minik yavrumuzun kalbinde yer edindiğimiz için çok mutluyuz. Biz SOS Çocukköyü Derneği ailesi olarak her zaman çocuklarımızın yanında, kocaman bir aileyiz.” İfadelerini kullandı.

SOS Anaokulu Müdürü Ebru Efendi ise etkinlikte yaptığı konuşmada gelen tüm konuklara teşekkür etti. SOS Kreş ve Anaokulu'nun gelenekselleşen etkinliğinin salgın sebebiyle ara verildiğini anımsatan Ebru Efendi, yeniden rengarenk bir ortamda aileler ve toplumla bir arada buluşabilmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.