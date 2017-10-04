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SOS Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Proje Ekibi Eroğlu’nu ziyaret etti

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SOS Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Proje Ekibi Eroğlu’nu ziyaret etti
SOS Çocuk Köyü Derneği Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Proje Ekibi Hasan Umur, Nurcay Arslansoyu ve Ulaş Gencalp, Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu ziyaret etti.

Gençlik Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Proje Ekibinden Hasan Umur, Gençlik Dairesi ile 2018’de aktif çalışma gerçekleştireceklerini ve projelerin yol haritasını görüşeceklerini kaydetti.

Umur, 2017 yaz aylarında da Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’nda 253 çocuğa çocuk hakkı farkındalık eğitimi verildiğini hatırlattı ve katkılarından dolayı Eroğlu’na teşekkür etti.

EROĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SOS Çocuk Köyünün tüm toplumun sorumluluğunda olduğunu ve Gençlik Dairesi olarak da ellerinden gelen destek ve projeleri her zaman yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Yeni dönemde de Proje ekibiyle birçok çalışma yapacaklarını kaydeden Gencay Eroğlu, çocuk ve gençlerimizin faydasına olan işbirliklerine ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

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