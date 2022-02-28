SOS Çocukköyü Derneği, 6 Sivil Toplum Örgütünün Desteğiyle Etkinlikler Düzenleyecek

SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl “1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü”nü ülkenin gündemine taşımak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 6 farklı sivil toplum örgütünün desteğiyle etkinlikler düzenleyecek.

SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl “1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü”nü ülkenin gündemine taşımak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla 6 farklı sivil toplum örgütünün desteğiyle etkinlikler düzenleyecek. Amaç, kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek…



SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, İnsan Hakları Platformu, LTB Kadın Sığınma Evi ve Mülteci Hakları Derneği ile SOS Çocukköyü Derneği bu kapsamda cinsiyete ve her türlü ayrımcılığa karşı bir araya gelecek.



“SIFIR AYRIMCILIK” ETKİNLİKLERİ



“Sıfır Ayrımcılık” kampanyası çerçevesinde 7 sivil toplum örgütünün, kadın ve kız çocuklarının maruz kaldığı ayrımcılıkla ilgili tespitlerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımları yapılacak.



Aktivist kadınların bir araya geleceği çevrim içi panel düzenlenecek. Panel, SOS Çocukköyü Derneği ve diğer sivil toplum örgütlerinin facebook hesaplarında canlı yayınlanacak.



Ayrıca Masal Terapisti Buse Yemen’in anlatımıyla, çocuklara ve ebeveynlerine yönelik interaktif hikaye anlatım etkinliği gerçekleştirilecek ve Türkçe’ye Gizli Sayılar olarak çevrilen Hidden Figures filminin gösterimi yapılacak.

Etkinlik tarihleri ve detaylar SOS Çocukköyü Derneği’nin https://www.facebook.com/CocukSOS linkinden ulaşılan resmi sosyal medya hesabından duyurulacak.



Birleşmiş Milletler (BM), bireylerin veya grupların sosyal sınıf, yaş, milliyet, ırk, din, lisan, cinsiyet, siyasi-felsefik görüş, etnik azınlık, engellilik gibi birçok sebeple toplum içinde eşitsiz, haksız ve yargısız işlem görmemesini; haklarının her platformda korunmasını ve savunulmasını desteklemek amacıyla 2014 yılında 1 Mart gününü “Sıfır Ayrımcılık Günü” olarak kabul etmişti.