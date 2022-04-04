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SOS Çocukköyü Derneği, Başlattığı Kampanya ile Fitre Bağışları Kabul Ediyor

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SOS Çocukköyü Derneği, Başlattığı Kampanya ile Fitre Bağışları Kabul Ediyor
SOS Çocukköyü Derneği, Başlattığı Kampanya ile Fitre Bağışları Kabul Ediyor

SOS Çocukköyü Derneği, “Her Çocuğun Hayatı Bayram Olsun” sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde fitre bağışları kabul ediyor.

Dernek’ten yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca sürecek kampanya ile yapılacak bağışlar sayesinde çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunabileceği vurgulanırken, fitre bağışı yapmak isteyenler için bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 73 TL’lik fitre bağışı yapılabileceğinin ve birden fazla SMS göndererek bağış miktarının artırılabileceğinin belirtildiği açıklamada, https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabileceği  aktarıldı.

SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek, elden bağış da yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada,  0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, banka bağışı yapmak isteyenler için şu IBAN/UBAN numaraları paylaşıldı:

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

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