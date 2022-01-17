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SOS Çocukköyü Derneği, Düzenli Bağış Yapılması Çağrısında Bulundu

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SOS Çocukköyü Derneği, Düzenli Bağış Yapılması Çağrısında Bulundu
SOS Çocukköyü Derneği, Düzenli Bağış Yapılması Çağrısında Bulundu

SOS Çocukköyü, “Bir Çocuğun Kahramanı Ol” kampanyası ile düzenli bağış yapılması çağrısında bulundu.


Aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile tipi bakım ve aile güçlendirme çalışmaları ile aile bakımını kaybetme riski altındaki çocuklara destek veren SOS Çocukköyü Derneği, eğitimden barınmaya, Covid-19 salgını ile mücadeleden sağlıklı beslenmeye kadar birçok farklı alanda “Bir Çocuğun Kahramanı Ol” kampanyasını sürdürüyor.


SOS Çocukköyü Derneği Bireysel Fon Geliştirme Sorumlusu Raşit Kutlu, düzenli bağışın çocukların geleceği açısından önemli olduğunu belirtti. 


“Düzenli bağışları ile bize destek olan bağışçılarımız, bir çocuğun görünmeyen ebeveyni gibidir. Yapacağınız bağışlarla  çocuklarımızın yanında olabilir hayatlarına dokunabilirsiniz. Bu sayede çocuklar, bağımsız bir hayata adım atana kadar her alanda kendilerini daha güvende hissedebiliyor” diyen Raşit Kutlu, “Bir Çocuğun Kahramanı Ol” kampanyasında birden fazla bağış seçeneği olduğunu ifade etti. 

 


“DÜZENLİ BAĞIŞLARINIZLA BİR ÇOCUĞUN KAHRAMANI OLUN”


Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, bir çocuğa kendini ait hissedeceği, güvenli ve sevgi dolu bir yuvada yaşama şansı verebilmek için tüm faturalı hatlardan üç farklı seçenekte mesaj içerikleri yazılarak destek verilebiliyor. SMS bağışı için ABONE SOS30, ABONE SOS40, ABONE SOS50 yazıp tüm operatörlerden 4271’e gönderilebilirken, aile bakımını kaybeden çocukların kalbine dokunup umudu çoğaltmak için ise https://soscocukkoyu.org/duzenli-bagis-yap/ adresinden de düzenli bağış yapılabiliyor.

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