SOS Çocukköyü Derneği Geleneksel Balosu Yapıldı

Pandemi sürecinde bir süredir yapılamayan geleneksel yıl sonu balosunda bu yıl SOS Çocukköyü Derneği destekçileri ve gönüllüleri bir araya geldi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu, dernek üyeleri ve çalışanları, Dernek destekçileri ile geniş katılımla Lord's Palace Hotel’in katkılarıyla yıl sonu destek balosunda buluştu.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen baloya Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, siyasi partilerden yetkililer, bürokratlar, iş insanları, destekçiler katıldı.

Lord’s Palace Hotel’deki baloda Gizem-Utku Yerebakan çifti canlı performansları ile gece boyunca sahne aldı. Geceye katılanlar arasında yapılan çekiliş sonucunda çocukların çizdiği resim SOS Çocukköyü Derneği Destekçisi, seramik sanatçısı Pembe Gaziler’in oldu.

Bir Çocuğun Hayatına Gerçekten Dokunmak Dünyayı Değiştirme Gücüne Sahiptir

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter’in açılış konuşması ile başlayan baloya 200’ü aşkın destekçi katıldı. Gecenin başında konuşan Akter, 30 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren SOS Çocukköyü Derneğinin son iki yıldaki pandemi ve ekonomik krize rağmen çocuklara, gençlere ve ailelere uluslararası standartların üzerinde kesintisiz hizmet vermeye devam edebildiklerini belirtti. “Bundan sonra da her zaman, daha fazla çocuğun ve gencin hayatına dokunarak onların gelişimine sürekli katkı koymaya devam edeceğiz” diyen Akter sözlerini şöyle tamamladı: “Biz SOS Ailesi olarak bugüne kadar önümüze çıkan engelleri destekçilerimiz ile omuz omuza aştık ve SOS Çocukköyü Derneği’ni dünden çok daha iyi bir noktaya getirdik. Bundan sonra da hep birlikte daha iyiye yol alacağımızdan hiç şüphemiz yoktur.”

Elde edilen gelirin tamamının SOS Çocukköyü Derneği’ne aktarıldığı gece keyifle sona erdi.