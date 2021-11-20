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SOS Çocukköyü Derneği İle ARUCAD, Çocuklarımız İçin İş Birliğine Hazır

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SOS Çocukköyü Derneği İle ARUCAD, Çocuklarımız İçin İş Birliğine Hazır
SOS Çocukköyü Derneği İle ARUCAD, Çocuklarımız İçin İş Birliğine Hazır

SOS Çocukköyü Derneği ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında genel iş birliği protokolü imzalandı. ARUCAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde protokole, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza koydu. Protokole göre, SOS Çocukköyü Derneği’nin farklı bölümleri ile ARUCAD’ın farklı departmanları arasında iki kurumun hedef ve prensipleri çerçevesinde iş birliği yapılacak.

 

Dünya Çocuk Hakları Günü’ne Özel Eser 

Protokolün imzalanmasından önce iki kurumun Çocuk Hakları temelinde çalışmaları başlamıştı. SOS Çocukköyü Derneği’nin girişimi ile ARUCAD akademisyenleri ve sanatçıları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel bir eser hazırladı. Eserde, çocuk hakları “Hak Ediyorum Hak İstiyorum” sloganı ile hatırlatıldı. SOS Çocukköyü Derneği tarafından altı şehrin meydanlarına asılan eserde çocukların haklarına dikkat çekiliyor. Çocukların hep bir ağızdan haklarının bazılarını saydıkları animasyon video ise ARUCAD ve SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Animasyonu ve poster çalışmalarını, ARUCAD İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ödüllü yönetmeni Arvin Medghalchi üretti.

 

Animasyon eserde animasyon karakterler olarak yaratılan çocuklar; “Korunma, barınma, beslenme, sağlık, eğitim, eşitlik... Bunlar benim hakkım. Hak Ediyorum Hak İstiyorum” diyor.

 

Çocuklarımız için karşılıklı iş birliği 

Kurumlar arasındaki genel iş birliği üzerine hazırlanmış protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, derneğin uluslararası kuruluş amacının II. Dünya Savaşı sonrasında çocuk haklarının ve çocukların korunması olduğunu anımsatarak ülkemizde de çocuk haklarını temel alan faaliyetler geliştirdiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1989’da 20 Kasım günü imzalandığını, bu bağlamda dünyada her 20 Kasım’ın çocuk hakları günü olarak kabul edildiğini; sözleşmenin ülkemizde de 1996 yılında imzalandığını hatırlattı. Ne var ki bugüne gelindiğinde ülkemizde BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile mevcut yasaların uyumsuz olduğunu, bunların giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Akter konuşmasında, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye, ARUCAD akademisyenlerine ve Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kasım ayında yapılacak farkındalık çalışmalarında kullanılacak olan eserlerin yaratılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. İmzalanan protokol vesilesiyle SOS Çocukköyü Derneği’nin bakım, destek, eğitim programlarının ve savunuculuk çalışmalarının ARUCAD’ın altyapısı, donanımları, akademisyen kadrosu ve diğer uzman ekipleri tarafından desteklenmesinin kendileri için çok değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

 

Prof. Dr. Vehbi: “Üniversitemizin olanaklarını çocukların, dolayısıyla da geleceğin emrine sunuyoruz”

 

SOS Çocukköyü Derneği yetkililerini iş birliği dolayısıyla ARUCAD’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Bugün asıl özne çocuklarımızdır. SOS Çocukköyü Derneği, kuruluşundan itibaren kutsal bir misyon üstlendi, Ada’nın gurur duyması gereken örgütlerden biri haline geldi. Tabii gurur duymak yetmez, icraat da önemlidir. Biliyorum ki birçok kurum ve kuruluş SOS Çocukköyü’ne destek vermeye çalışıyor ve Ada’daki duyarlılık artış gösteriyor. ARUCAD olarak, biz de buna bir katkı koyabilirsek bundan büyük memnuniyet duyarız. Bu protokolle Üniversitemizin imkânlarını, olanaklarını çocukların, dolayısıyla da geleceğin emrine sunuyoruz. Bu çerçevede yalnızca kağıt üzerinde değil icraatta da yapabileceğimiz katkının en iyisini yapmak isteriz. Bu iş birliğinin ilk üretimi olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel yapılan bu ortak farkındalık çalışmasına katkı koyan ARUCAD Çalışanlarına, SOS Çocukköyü Yetkililerine, animasyonu ve yaratıcı poster çalışmalarını üreten çok değerli hocamız Arvin Medghalchi’ye ve çocuk haklarına dikkat çeken herkese ayrıca teşekkür etmek isterim. Yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesinde bu gibi farkındalık çalışmalarının ışık tutmasını ve tüm bunların çocuklara umut olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

 

 

Protokolün detayları

 

İmzalanan iş birliği protokolüne göre, ARUCAD, ulusal ve uluslararası öğrenci, personel ve bilgi değişimi aracılığıyla öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında SOS Çocukköyü Derneği’ne destek sağlayacak. SOS Çocukköyü Derneği programları dahilinde bakım, destek ve eğitim alan çocuk, genç ve ailelere yapılandırılmış ve sürdürülebilir akademik destek sağlanacak. Ayrıca sosyal aktivite programları çerçevesinde çocukların ve gençlerin topluma kaynaştırma süreçlerini geliştirmeye, temel bakım veren ve diğer personele de hizmet kalitesini artırmaya yönelik destek verilecek. Öte yandan ARUCAD öğrencilerine staj ve topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde olanaklar yaratılacak; akademik personele ise profesyonel ve akademik alanlarda çalışma fırsatları oluşturulacak.

 

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