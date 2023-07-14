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SOS Çocukköyü Derneği ile Lefke Belediyesi arasında iş birliği

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SOS Çocukköyü Derneği ile Lefke Belediyesi arasında iş birliği
SOS Çocukköyü Derneği ile Lefke Belediyesi arasında iş birliği

SOS Çocukköyü Derneği ile Lefke Belediyesi arasında, Aile Güçlendime Programı dahilinde iş birliği protokolü imzalandı. SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalanan protokole göre, kurumlar arası sürdürülebilir iş birliği hedefleniyor. SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde düzenlenen imza törenine, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ev sahipliğinde, Ulusal Müdür Refika İnce, İnsan Kaynakları Sorumlusu Berna Azkal, Aile Güçlendirme Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem, Program Uzmanları Ulaş Gençalp ve Sevgi Özarışçı, Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu, Lefke Beldiyesi Cittaslow Koordinatörü Münevver Ebedi ile Lefke Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Emre Özdal Ersal katıldı.

 

Güçlü Aile Gelişmiş Toplum

Protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter, SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programının temelinin biyolojik aileyi güçlendirerek, çocuğun en iyi büyüyebileceği yer olan biyolojik ailesinin yanında yetişmesini sağlamaya yönelik sistemli bir yapı olduğunu belirtti. Av. Akter şunları kaydetti: “Ben daha önceleri de altını çizmiştim: “Güçlü aile, güçlü devlet. Güçlü devlet, huzurlu aile”dir. Yapılacak iş birliği sayesinde daha çok aileyi güçlendirerek ve destekleyerek daha güçlü bir toplum yaratılmasına olanak hazırlamış olacağız.”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sosyal Belediyecilik anlayışı ile sunmuş olduğu hizmetleri şekillendirmeye çalışan Lefke Belediyesi, bünyesinde bulunan Sosyal Hizmet Biriminin faaliyet alanını genişletmek için SOS Çocukköyü Derneği ile Aile Güçlendirme Birimi kurulması için bir protokol imzalamıştır. İmzalanan protokol ile birlikte,  Lefke ve köylerinde yaşamını sürdüren ve zor yaşam şartları nedeni ile her geçen gün aile bütünlüğünü kaybetme riski bulunan ailelerin, bütünlüğünün korunması, çocukların gelişimini sağlıklı ortamlarda sürdürdürebilmeleri ile ilgili  gerekli desteğin sağlanması amaçlanmaktadır. İmzalanan protokol ile birlikte dezavantajlı ailelere daha iyi bir gelecek için destek olmayı amaçlamaktayız. Güçlü gelecek nesiller yetiştirebilmek için güçlü aile yapısının öneminin farkındayız ve bu konuda üzerimize düşen sorumluk bilinci ile bugün önemli bir işbirliğine imza koymaktan mutluluk duyuyoruz.”

 

Protokol Kapsamı ve İşleyiş

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı, biyolojik aile bakımını kaybetme riski bulunan çocukların korunması yönünde çalışmalar yürüterek, sosyal risk altındaki ailelere uzmanlar eşliğinde eğitim, sağlık, psiko-sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Program, bugüne kadar Lefkoşa ilçe sınırları içerisinde hizmet verirken, Lefke Belediyesi ile imzalanan protokol sayesinde, daha fazla aile ve çocuğa destek verilebilecek.

İlk etapta bir veya iki aile ile pilot çalışmalar başlatılacak; aileler tam bağımısız olduklarında Lefke Belediyesi’nin söz konusu programı yürütebilir olmasının ardından SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı uzmanları uygulamadan çekilecek ve sürece bilgi desteği verecek.

Pilot uygulamanın başlamasından önce Lefke Belediyesi bünyesinde çalışan iki Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Güçlendirme Programı’nın işleyişi ile ilgili SOS Çocukköyü Derneği uzmanları tarafından eğitime alınacak. Ardından pilot uygulamaya başlanılacak. Desteklenecek ailelerin süreç içerisinde sayılarının arttırılması ve programın sürdürülebilir olması hedefleniyor. Lefke Belediyesi personeline yönelik eğitimlerin ardından SOS Çocukköyü Derneği ayrıca, oryantasyonlar ve yıllık planlamanın yapılmasına destek olarak süreci aktif olarak takip edecek.

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