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SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği iş birliği ile LGBTİ+ farkındalık eğitimi düzenledi

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SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği iş birliği ile LGBTİ+ farkındalık eğitimi düzenledi
SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği iş birliği ile LGBTİ+ farkındalık eğitimi düzenledi

Ayrımcılık ve Ötekileştirme Farkındalık Eğitimi

 

SOS Çocukköyü Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği iş birliği ile SOS Çocukköyü Derneği çalışanlarına, bakım verenlere, ailelere ve gençlik danışmanlarına yönelik “LGBTİ+ Farkındalığı: Ayrımcılık ve Ötekileştirme” başlıklı, LGBTİ+ konuları hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlayan eğitim gerçekleştirdi.

SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa ve Girne yerleşkelerinde gerçekleşen “LGBTİ+ Farkındalığı: Ayrımcılık ve Ötekileştirme” eğitimi, LGBTİ+ kavramları, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi gibi temel kavramları başta olmak üzere ayrımcılık ve ötekileştirmenin çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve bakım verenlerin neler yapabileceği konularını ele aldı. Toplamda dört farklı oturumda, SOS Çocukköyü Derneği çalışanlarına, daha sonra ailelere ve gençlik danışmanlarına farkındalık eğitimi verildi.

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Eğitim, Kuir Kıbrıs derneği aktivistleri Sosyal Psikolog Ziba Sertbay, Uzman Psikolojik Danışman İbrahim Ray ve Sosyolog Damla Kodan tarafından verildi. Eğitimde, bakım veren ve gençlik danışmanlarının çocuk ve gençlerle çalışırken nelere dikkat edebileceklerine dair fikir alış verişinde bulunuldu. Ayrıca cinsel yönelim, cinsiyet kimliği çeşitliliği konularında daha kapsayıcı olabilmek için bakım verenlerin ve danışmanların günlük uygulamalarına dair önemli ipuçları  paylaşıldı. Eğitmen ve bakım verenlerden gelen sorularla kavramlara dair soru işaretleri yanıtlandı ve gerektiğinde başvurabilecekleri uzman ve kaynakların bilgisi verildi. Ayrıca, kişilerin psikolojik veya hukuki destek için Kuir Kıbrıs Derneği’ne 0 542 858 58 47 numarası üzerinden veya e-mail yoluyla ulaşabileceğinin altı çizildi.

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