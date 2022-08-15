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SOS Çocukköyü Derneği okul hazırlıkları için destek bekliyor:

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ÇOCUKLARA EĞİTİM DÜNYAYA İYİLİK
SOS Çocukköyü Derneği okul hazırlıkları için destek bekliyor:

 

 

  • Yeni eğitim yılı çok yakında başlıyor. Birçok çocuk eğitime erişimde ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşıyor.
  • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre eğitim, en büyük ayrıştırıcı olma riski altında... Açıklamaya göre, COVID-19 salgınının üçüncü yılında, dünya üzerinde okul çağındaki birçok çocuk okulu bırakma riskiyle karşı karşıya...

SOS Çocukköyü Derneği, çatısı altında bakım ve destek verilen çocukların ve gençlerin okul dönemi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir kampanya başlattı. “Çocuklara Eğitim Dünyaya İyilik” sloganıyla yürütülen kampanya sayesinde yeni akademik yıl öncesinde tamamlanması gereken eğitim hazırlıklarının yanı sıra okul ücretleri, cep harçlıkları ve kurs bedellerine katkı sağlanmış olacak.

Gelişen ve yenilenen çağımızda her çocuğun eğitim hakkından faydalanabilmesi büyük önem taşıyor. Dünyamızı daha iyi bir yer yapmak için çocukların eğitim alması gerekiyor. Yeni eğitim yılı öncesinde çocukların ihtiyaçlarına destek olmak adına bağış seçenekleri şöyle:

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120ye mesaj göndererek tek seferde 40 Türk Lirası bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneğinin, Lefkoşa Çocukköyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

 

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