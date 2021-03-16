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SOS Çocukköyü Derneği Yardım Kampanyası başlatarak halkı düzenli bağışçı olmaya davet etti

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SOS Çocukköyü Derneği Yardım Kampanyası başlatarak halkı düzenli bağışçı olmaya davet etti
SOS Çocukköyü Derneği Yardım Kampanyası başlatarak halkı düzenli bağışçı olmaya davet etti

SOS Çocukköyü Derneği, bünyesinde bakım alan ve desteklenen 160 çocuk ve gencin temel ihtiyaçları ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilmek ve Covid-19’un yarattığı yeni normal dönemde uzaktan eğitim ihtiyaçlarını destekleyebilmek için düzenli bağış kampanyası başlattı.

 

Kampanyanın amacının yurttaşları düzenli bağışçı olmaya özendirmek ve bu sayede bağışçılara çocukların hayatını uzun süreli destekleme imkânı sunmak olduğu belirtildi.

 

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, çocukların temel ihtiyaçlarının yanında, ilgi ve becerilerine göre alacakları sosyal ve akademik destek, gerekiyorsa özel eğitim ihtiyaçları ve psikolojik destek gereksinimlerinin düzenli bağışlar sayesinde karşılandığı kaydedildi.

 

Derneğe bağış seçenekleri ise şöyle açıklandı:

 

ONLINE BAĞIŞ

 

SOS Çocukköyü Derneği’nin resmi internet sitesinde düzenli bağış sayfasını ziyaret ederek kredi kartından aylık çekim için başvuru yapılabiliyor.

 

 

 

SMS BAĞIŞI

 

Faturalı hatlardan bağış miktarları için belirlenmiş anahtar kelimelerden biri seçilerek 4271’e kısa mesaj (SMS) gönderilebiliyor.

 

ABONE SOS20

 

ABONE SOS30

 

ABONE SOS40

 

ABONE SOS50

 

Kampanya hakkında detaylı bilgi 0392 225 70 17 numaralı telefondan alınabiliyor.

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