SOS Çocukköyü Derneği yeni eğitim yılı için “Geleceğim Sizden Gücüm Eğitimden” kampanyası başlatıyor.

SOS Çocukköyü Derneği, koronavirus önlemleri bağlamında başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılında Dernek çatısı altında bakım ve destek gören 167 çocuk ve genç için “Geleceğim Sizden Gücüm Eğitimden” kampanyası başlatıyor. Kampanyaya yapılacak bağışlar sayesinde çocukların ve gençlerin eğitim hazırlıkları, okul ücretleri, cep harçlıkları ve kurs bedellerine katkı sağlanmış olacak.

Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi ve güzel bir gelecek hayal edebilmesi için iyi bir eğitim alması gerekiyor. Yeni eğitim yılı için çocukların ihtiyaçlarına destek olmak adına bağış seçenekleri şöyle:

SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 40 TL’lik bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocukköyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Banka Bağışı: Aşağıdaki banka hesaplarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10-304-0001600318

Türk Bankası: 0005848733

Albank: 9010-18802673-351

K.T Kooperatif Merkez Bankası: 10-304-0000285258

CreditwestBank:15-304-0000000685

Garanti Bankası: 493-6294366