SOS Çocukköyü Derneği'nde Duygusal Buluşma

SOS Çocukköyü Derneği, kuruluşundan itibaren bakım verilen ve kendi ayakları üzerinde duran gençlerle Lefkoşa yerleşkesinde geniş çaplı bir buluşma gerçekleştirdi. SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri, idari personel, SOS anneleri ve teyzeleri ile eğitmenlerinin tam kadro hazır bulunarak gençleri yerleşke bahçesinde karşıladığı etkinlikte, duygusal anlar yaşandı. SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek süreçleri tamamlanan çocuk ve gençler, “Ayak İzleri” adı verilen proje sayesinde, Dernek yetkilileri ile iletişim sürdürülebiliyor.

YOLUMUZUN KESİŞTİĞİ HER ÇOCUK İÇİN...

SOS Çocukköyü Derneği Çocuk Köyü Program Müdürü Ahmet Akarsu ile Müdür Yardımcısı Münür Yücekal tarafından tek tek karşılanan gençler, unutulmaz bir akşam yaşadı. Lefkoşa yerleşkesi bahçesindeki etkinlikte konuşan Çocuk Köyü Program Müdürü Ahmet Akarsu, SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında herhangi bir zaman diliminde bakım ve destek alarak bulunan her çocuk ve genç için büyük özveri ile çalışan SOS Ailesi olduğunu belirtti.

Akarsu konuşmasında şunları söyledi: “Yolu, Çocuk Köyümüzden geçen her çocuk için sevgi dolu bir yuva yaratmak adına gecesini gündüzüne katan, SOS anneleri ve teyzeleri başta olmak üzere, güzel bir aile var. Yuvanızda sizi yeniden görmek bizim için çok anlamlı. Evinizin kapıları size daima açık biliyorsunuz; hepiniz hoş geldiniz.”

SOS’TE AİLEMİZLE BİR ARADA OLMAK GÜVEN DEMEK

Ayak İzleri projesi etkinliğine eşi ve çocuklarıyla katılan Türkan Çam ise bu buluşmaların pandemiden öncesinde de yapıldığını belirterek yeniden evde olma hissinin kendilerini güvende hissettirdiğini söyledi. SOS Annesini ve teyzesini sürekli ziyaret ettiğini, SOS ailesiyle bayram ve özel günlerde bir araya geldiğini belirten Çam, buluşmalar sayesinde eski arkadaşlarını da bir arada görebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.