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SOS Çocukköyü Derneği'nden açıklama

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SOS Çocukköyü Derneği, çocuk köyünde bakım gören bir çocuğa bir kişinin sosyal medya üzerinden istismarda bulunduğu şüphesi üzerine adli sürecin başlatıldığını belirtti.
SOS Çocukköyü Derneği'nden açıklama

Derneğin önceliğinin çocukların haklarını koruma olduğu vurgulanan açıklamada, medya başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine çocuğun yüksek yararı için hassasiyet gösterme çağrısında bulunuldu. 

Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu vakanın tespit edildiği andan itibaren, çocuk koruma politikalarına göre kurum içi süreçlerin derhal işletildiği, değerlendirme yapıldığı ve konunun resmi makamlara aynı gün bildirildiği kaydedildi.

“Yaşanan durumun adli bir vaka olduğu anlaşıldığından, tarafımızca vakit kaybı yaşanmadan, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü bilgilendirilerek gerekli ihbar ve şikayetler yapılmıştır. Lefkoşa Polis Müdürlüğü yetkilileri tarafından, gereken süreç yürütülmektedir.” denilen açıklamada, konuyla ilgili adli sürecin derhal başlatıldığı belirtildi.

- “En yüksek önceliğimiz, çocuklarımızın güvenliği, hakları ve esenliğidir”

Açıklamada, “Soruşturmanın selameti açısından konunun detayları hakkında şu aşamada yorum yapılması, çocuğun yüksek yararı göz önüne alındığında, doğru değildir.” ifadelerine yer verildi.

SOS Çocukköyü Derneği olarak en yüksek önceliklerinin, çocukların güvenliği, hakları ve esenliği olduğun kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kurumumuz, çocuklara yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismar karşısında sıfır tolerans ilkesini benimsemektedir. Program birimlerimizde çocuklara yönelik koruyucu ortamın sağlanması ve sürdürülmesi için hem önleyici hem de müdahale edici tüm mekanizmalar hassasiyetle uygulanmaktadır. Dernek olarak, çocukların haklarını koruma sorumluluğumuz her zaman önceliğimizdir. Bu bağlamda, medya başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin çocuğun yüksek yararı için aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini önemle hatırlatırız.”

 

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