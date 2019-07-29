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SOS Çocukköyü Derneği’nden bağış çağrısı

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SOS Çocukköyü Derneği, vatandaşlara Kurban Bayramı boyunca derneğe bağış yapmaları çağrısında bulundu.
SOS Çocukköyü Derneği’nden bağış çağrısı

Dernekten yapılan açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği’nde 105 çocuğun yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Bizler SOS Çocukköyü Derneği olarak ülkemizde aile bakımını kaybetmiş çocuklarımıza sevgi dolu bir aile kurarak onlara uzun süreli bakım vermeye ve çocukların ailelerinin yanında sağlıklı koşullarda yaşaması için önleyici çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Gelin köyümüzde bakım gören çocuklarımıza hep birlikte destek olalım.” denildi.

Bağışların Türk Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Albank veya Creditwest şubelerine yapılabileceği belirtilerek, vatandaşların operatörlerin faturalı hatlarından 4120’ye boş mesaj göndererek 30 TL tutarında, soscocukkoyu.org adresini ziyaret ederek online, derneği ziyaret ederek elden veya kurban ederi kadar bağışta bulunabileceği ifade edildi.

Banka hesapları şöyle:

“Türk Bankası: TL 015848733, STG 7092674

Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, STG 700694

Creditwest Bankası: TL 15304658

Kıbrıs Türk Koperatif Merkez Bankası: TL 28525

Albank: TL 9010-18802673-351”

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