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SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı: Yasal mevzuat güncellenmeli

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SOS Çocukköyü Derneği, çocuk hakları ve çocuk istismarına karşı yasal mevzuatın güncellenmesi talebini yineleyerek Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) fiilen de görev yapmasını istedi.
SOS Çocukköyü Derneği’nden çağrı: Yasal mevzuat güncellenmeli

Çocuk haklarıyla ilgili eksiklerin ve yasal çalışmaların bir an önce tamamlanması için yetkililere çağrı yapan derneğin yazılı açıklamasında, “Çocukların hakları var. Onların ‘Hak ediyorum! Hak istiyorum!’ sözlerini duyalım” ifadelerine yer verildi.

Çocuk hakları konusunda herkesin sorumluluğu olduğunun da vurgulandığı açıklamada, dezavantajlı ve istismara uğramış çocukların devlet bünyesindeki tek adresinin Sosyal Hizmetler Dairesi olduğu anımsatıldı.

Buradaki ekibe yeterli bütçe desteği sağlanmadığının savunulduğu, dairenin koşullarının iyileştirilmesinin siyasilerin temel sorumluluklarından biri olduğunun belirtildiği açıklamada, çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişilerin sadece şüphe olsa bile ALO 183, ALO 155, SOS Çocukköyü Derneği veya Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurabileceği belirtildi.

Derneğin açıklamasında, SOS Çocukköyü Derneği’nin 2009 ve 2015 yıllarında yayımladığı “Çocuk Hakları Durum Analizi” çalışmalarına da işaret edildi ve rapordaki bazı rakamlar şöyle anımsatıldı:

“Çocukların yüzde 40’ı 6 veya daha fazla saatini sokakta geçiriyor, yüzde 39’u duygusal istismara uğruyor, yüzde 39’u sağlıksız besleniyor, yüzde 33’ü sağlık problemi yaşıyor, yüzde 22’si cinsel istismara uğruyor, yüzde 29’u toplum veya aileleri tarafından reddediliyor.”

10 yıla yakın süredir çocuk hakları konusunda herhangi bir araştırma yapılmadığının da ifade edildiği açıklamada, verilerin artma olasılığı karşısında endişe belirtildi.

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