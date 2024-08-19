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SOS Çocukköyü Derneği'nden destek çağrısı

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SOS Çocukköyü Derneği, bakım ve destek verilen çocukların okul ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattı.
SOS Çocukköyü Derneği'nden destek çağrısı

“Yeniden Okul: Eğitim Her Çocuğun Hakkı” sloganıyla yürütülen kampanya sayesinde çocukların eğitime eşit fırsatlarla başlayabilmesine destek olunacak. Yapılacak bağışlar sayesinde çocukların okula hazırlanırken kullanacağı malzemeler “okul hediyesi” olarak bakım ve destek gören çocuklara hediye edilecek.

Yeni akademik yıl öncesinde SOS Çocukköyü Derneği’nden bakım ve destek alan 146 çocuk ve gencin eğitim ihtiyaçları hazırlıklarını desteklemek için bağış seçenekleri şöyle:

"SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 300 Türk Lirası bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocuk Köyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor."

Bankalardan bağış ise aşağıdaki IBAN/UBAN numaralarına yapılabilecek:

"Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872; Garanti Bankası: TR520006200049300006294366; 

İş Bankası: TR51 0006 4000 0016 8070 1903 93; Türk Bankası: CT49121019010000000005848733; Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045; Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069; Albank: CT69152090100000018802673351; Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727"

Detaylı bilgi 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından elde edilebilir.

 

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