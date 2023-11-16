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SOS Çocukköyü Derneği’nin 27’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı

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SOS Çocukköyü Derneği’nin 27’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri seçildi.
SOS Çocukköyü Derneği’nin 27’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı

SOS Çocukköyü Derneği’nin 27’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Lefkoşa yerleşkesinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Faaliyet raporu ile mali raporun sunulması ve mali raporun aklanmasının ardından dernekler yasasına uygun olacak şekilde tüzük değişikliği yapıldı.

Tüzük değişikliği sonrasında ise mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yedek Üyeleri oy birliği ile yeniden seçildi.

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter toplantıda bir konuşma yaparak kendilerine iki yıl daha bu görevi veren tüm üyelere teşekkür etti. Akter, halkın duyarlılığının yanında gece gündüz demeden çocuklar ve gençler  için emek ortaya koyan bir ekip çalışmasının arka plandaki önemine işaret etti.

Yönetim kurulunda iki yıl daha görev yapacak isimler ve görevleri şöyle:

“Buğra Akter – Yönetim Kurulu Başkanı, Dervişe Çerkez Güryel – Asbaşkan, Amber Ciddi Arabacı – Genel Sayman, Fevzi Özersay – Genel Sekreter, Hasan Arman – Faal Üye, Mirela Gruenther-Decevic - SOS KDI Temsilcisi”.

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