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SOS Çocukköyü’nden Teşekkür Ziyareti

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SOS Çocuklarının Kahramanı Olmak
SOS Çocukköyü’nden Teşekkür Ziyareti

SOS Çocukköyü Derneği’ne düzenli olarak katkı yapan Limasol Türk Kooperatif Bankası SOS Çocukköyü Derneği tarafından KAHRAMAN olarak adlandırıldı.

Bu bağlamda derneğe yaptığı destek ve işbirliğinden dolayı SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri, Limasol Türk Kooperatif Bankası’na bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ayrıca ziyarette desteklerinden ötürü Limasol Türk Kooperatif Bankası çocuklar tarafından hazırlanan takvim ile özel olarak boyanan taşlar takdim edildi.

SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme Müdürü Cemil Hafız, KKTC’nin en köklü kurumlarından birisi olan Limasol Türk Kooperatif Bankası ile her zaman yakın işbirliği içinde olmaktan büyük sevinç duyduklarını belirterek Banka yönetimine teşekkür etti.

Limasol Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ise “SOS Çocukköyü Derneği ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın refahına yönelik bir nebze olsun biz de katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

82 yıllık köklü bir banka olarak SOS Çocukköyü’ne maddi ve manevi destek sağlamaktan her zaman onur duyduklarını belirten Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, “ Toplumda çok önemli bir misyon üstlenen ve bunu uzun yıllardır başarılı çalışmalarla ortaya koyan SOS Çocukköyü’ne tüm kurum ve kuruluşların gerekli desteği vereceğine inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

SOS Çocukköyü Derneği adına Cemil Hafız  ile Fatoş Çizenel, Limasol Türk Kooperatif Bankası adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ile Kurumsal İletişim Müdürü İpek Halim Taşkapılı’nın hazır bulunduğu ziyarette derneğin planlı faaliyetleri ile ileriki dönemde yapacağı projeler de konuşuldu.

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