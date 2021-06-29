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SOS Kreş ve Anaokulu Mezunlarını Verdi

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Ülkemizin en tecrübeli okul öncesi kurumu olan SOS Kreş ve Anaokulu’ndan bu dönem 15 çocuk ilkokul hayatına geçiyor.
SOS Kreş ve Anaokulu Mezunlarını Verdi

SOS Çocukköyü Derneği'ne bağlı olarak 1994 yılından beri eğitim veren SOS Kreş ve Anaokulu, bu akademik yıl sonunda 15 çocuğu ilkokul eğitimine uğurladı. Her yıl onlarca çocuğun Avrupa standartlarında eğitim aldığı SOS Kreş ve Anaokulu’ndaki mezuniyet töreninde, öğrencilerin yıl boyu çalışmalarının yer aldığı sergi de gezildi. Anaokulu mezunlarının öğretmenleri ile hazırladıkları mini gösterilerin de sunulduğu törene sınırlı sayıda veli katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan SOS Kreş ve Anaokulu Müdürü Ebru Efendi, pandemi sürecinde de büyük özveri ile görevlerini yerine getiren ekibini tebrik etti. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde velilerin gönül rahatlığı ile çocuklarını emanet edebilecekleri güvenli bir kapı olmayı sürdüren SOS Kreş ve Anaokulu Müdürü Ebru Efendi, minik mezunlarını ilkokula uğurlarken hem duygusal hem de gururlu olduklarını belirtti.

 

SOS Kreş ve Anaokulu Yeni Döneme Hazır

SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesinde bulunan SOS Kreş ve Anaokulu yeni dönemde de öğrencilerine tam ve yarım gün eğitim veriyor. 2021-2022 Akademik Yılı’nın 1 Eylül’de başlayacağı SOS Kreş ve Anaokulu hakkında veliler, 225 23 65 numaralı telefondan detaylı bilgi öğrenebiliyor.

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