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SOS Logolu Bafra gıda ürünlerinin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı sağlanacak

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SOS logolu “Bafra Gıda” ürünlerinin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı sağlanacak.
SOS Logolu Bafra gıda ürünlerinin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı sağlanacak

SOS logolu “Bafra Gıda” ürünlerinin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı sağlanacak.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki yıllarda da SOS Çocukköyü Derneği’ne katkıları bulunan Bafra Gıda ile yapılan anlaşma uyarınca şirketin dernek logolu ürünlerinin satışından elde edeceği gelirin bir kısmı derneğe bağışlanacak.

Açıklamaya göre Bafra Gıda diğer şirketleri de SOS Çocukköyü Derneği’ne yardım yapmaya ve buna benzer sosyal sorumluluk girişimlerinde bulunmaya çağırdı

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