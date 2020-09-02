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Sosyal Adalet Hareketi girişlerin karantinalı yapılması çağrısını yeniledi

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Sosyal Adalet Hareketi girişlerin karantinalı yapılması çağrısını yeniledi
Sosyal Adalet Hareketi girişlerin karantinalı yapılması çağrısını yeniledi

Sosyal Adalet Hareketi, ülkeye girişlerin karantinalı yapılması çağrısını yeniledi.

Sosyal Adalet Hareketi Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Başkan ve Sözcü Saffet Aşıksoy yaptığı yazılı açıklamada, Haziran ayında yaptığı çağrıda ülkeyi sıfır vaka tutmak için, girişlerin karantinalı yapılması ve “Güvenli Ada Turizmi” konsepti oluşturulması çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Bunun eğitim sektörünün gelişmesini getireceğini belirten Aşıksoy,  “Bunu yapmazsak, tekrar salgın başlayacak ve esnaf, küçük işletmeler başta olmak üzere tek tek kapanacak, elinde para olan da harcamamaya başlayacak, insanlar dışarı çıkmaktan korkacak, eğitim duracak ve nihayetinde ekonomi çökecek” dedi.

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