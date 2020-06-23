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Sosyal Adalet Hareketi: ''Halkın sağlığını düşünün’’

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Sosyal Adalet Hareketi: ''Halkın sağlığını düşünün’’
Sosyal Adalet Hareketi: ''Halkın sağlığını düşünün’’

Sosyal Adalet Hareketi, 1 Temmuz açılımı konusunda hükümeti bir kez daha uyardı. Ve hükümetin önceliğinin, birilerini memnun etmek veya isteklerini yerine getirmek değil, halkınızın sağlığı olması gerektiğini belirtti. Sosyal Adalet Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti bir kez daha uyarmak istiyoruz derken,bunun bilim dışı ve halkı paniğe sürükleyen karar olduğunu ve vazgeçilmesi gerektiğini kaydeetti.

Başkan ve parti sözüsü Saffet Aşıksoy’un yapmış olduğu açıklamanın tam metni aşağıdadır;

Sosyal Adalet Hareketi 12 Haziran’da yaptığı açıklamada, değişik kaynaklarda en riskli ülkeler sınıfında gösterilen Türkiye’yi, en güvenli ülkeler sınıfına alma yanlışından dönmesi için Hükümet’i uyarmış ,bilim ve akla uygun karar üretmeye çağırmıştı. Geçtiğimiz 10 günde Türkiye ne yazık ki Corona Virüs Salgını mücadelesinde daha da kötü duruma gelmiş, günlük vaka sayıları açısından Avrupa’da birinci, dünyada ilk 15 ülke arasında yer almıştır.

Bırakın otel, kumarhane gibi kapalı alanları, sokakta bile maske takmayana ağır ceza uygulaması, şehirler arası seyahat kısıtlaması getirmek zorunda kalan Türkiye’de bir çok tatil beldesi belediye başkanı şehirlerine diğer illerden gelinmemesi konusunda halka çağrıda bulunmaktadır. Kendi içinde bu sorunu yaşayan bir ülkeyi, en güvenli katagoriye almanın mantıklı açıklamasını bu halka yapabiliyor musunuz?

Hala pandemi hastahanemiz yokken ve ülkedeki tüm sağlık otoritelerinin sağlık altyapımızın yetersizliğini belirttiği bir durumda, Corona Virüs Salgını açısından dünyanın en riskli ülkeler arasında olan Türkiye’den ülkemize girişlerde 72 saat önceden yapılmış PCR testini yeterli gören Hükümet, bu kararıyla belki birkaç “imtiyazlı” kişiyi memnun ederken, kendi toplumunun sağlığını hiçe saymaktadır.

Bir kez daha uyarmak istiyoruz. Bu bilim dışı ve halkı paniğe sürükleyen kararınızdan vazgeçin. Önceliğiniz birilerini memnun etmek veya isteklerini yerine getirmek değil, halkınızın sağlığı olsun.

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