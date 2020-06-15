Sosyal Adalet Hareketi, ilgilileri istifaya çağırdı

Sosyal Adalet Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, "Şeffaflık ve temiz siyaset sözüyle oy aldınız. Şimdi bu oyları iade edin. İstifa edin" dedi.

Açıklamanın tam metni aşağıdadır;

Karar alıyorsunuz, Resmi Gazete'de yayınlıyorsunuz ve 2 gün sonra imtiyazlı kişiler için bu kararınıza kendiniz uymuyorsunuz. Halka açıklamadan, ülkeye karantinasız VIP'ten "Çok Önemli İnsanlar" sokuyorsunuz, ortaya çıkınca da, bir bakan, ben bilmem ortağım bilir diyor. Öteki bakan, Bakanlar Kurulunda konuşmuştuk diyor. Birbirinizden habersiz misiniz yoksa halkı saf mı sanıyorsunuz?

Dünya'nın günlük hasta sayısı en yüksek olan ülkelerden karantinasız girişler sağlığımızı riske atıyor. Toplum sağlığıyla oynamanıza bu halk müsade etmeyecek. Kendi insanına, git ve gelme, gelirsen 14 gün karantinada kalacaksın deyip, imtiyazlı kişileri karantinasız ülkeye sokacaksınız.

Geçmişte bu tip olaylar karşısında, meclisin sizi temsil etmediğini, ilgili bakanların sizin bakanınız olmadığını söylemiştiniz. Şimdi temsil ediyor mu?

Şeffaflık ve temiz siyaset sözüyle oy aldınız. Şimdi bu oyları iade edin. İstifa edin.