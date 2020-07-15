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Sosyal Adalet Hareketi: “Ülkeye giriş kararları çelişki ve haksızlıklarla dolu”

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Sosyal Adalet Hareketi, yurt dışından ülkeye gelişler ve gidişlerle ilgili açıklanan yeni kararların “çelişki ve haksızlıklarla dolu” olduğunu savundu.
Sosyal Adalet Hareketi: “Ülkeye giriş kararları çelişki ve haksızlıklarla dolu”

Sosyal Adalet Hareketi, yurt dışından ülkeye gelişler ve gidişlerle ilgili açıklanan yeni kararların “çelişki ve haksızlıklarla dolu” olduğunu savundu.

Sosyal Adalet Hareketi Başkanı Saffet Aşıksoy yazılı açıklamasında, “Açıklanan kurallar yine karmaşık ve Kuzey Kıbrıs halkını koruyucu değil” görüşünü ifade ederek, açıklanan kararları madde madde değerlendirdi ve eleştirilerde bulundu. 

Güneye çalışma, eğitim ve tedavi için geçenlerin her 15 günde bir test yaptırmak zorundayken, bu katagoriler dışında kalanların sadece bir kez PCR testi yaparak gidiş gelişlerine devam edileceğini, burda da net bir şekilde Güney'de çalışan, okuyan ve tedavi görenlerin cezalandırıldığını ifade eden Aşıksoy, ayrıca ülkeye yurtdışından gelenlerin kurallara uymamaları durumunda Kuzey Kıbrıs halkının mağduriyetinin ne olacağını sordu.

B katagorisindeki ülkeden gelenler için karantina ve test düzenlemesinde eksiklik olduğunu, bunun yanısıra B katagorisindeki ülkelerden gelenlere girişte PCR test ücreti yokken, KKTC vatandaşlarına test ücreti uygulamasının devam ettiğini işaret eden Aşıksoy, İngiltere'den gelecek olan vatandaşların ise daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs değilse test ve karantina ücretini kendi ödeyeceğini ama B katagorisi ülkelerden gelenlerin ücret ödemeyeceğini kaydetti.

Aşıksoy, “Bu alınan kararlar yanlış olmakla birlikte, adil ve tutarlı da değil. Hükümet, ne bu süreci ne de ülkeyi yönetebiliyor” iddiasında bulundu.

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