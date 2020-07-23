Sosyal Adalet Hareketi'nden sorular

Cevap almayacağımızı bile bile soruyoruz‼

İşte açıklama;

Cevap almayacağımızı bile bile soruyoruz‼

Belki biz cevap alamayız ama muhalefet bu soruları halk adına mecliste sorabilir.

1️⃣ 22 günde devletin kasasına giren turizm geliri ne kadardır⁉️

2️⃣ 22 gündür 22 vaka ve temaslıları için harcananlar (hastahane, ambulans, karantina vs), bedava yapılan 10 binlerce test ve personel giderleri toplamı ne kadardır⁉️

Sosyal Adalet Hareketi Adına

Sosyal Adalet Hareketi Başkan ve Sözcüsü

Saffet Aşıksoy