Sosyal aktivitenin kalbi Gönyeli’de atacak

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi 5 Nisan’da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte temel fotoğrafçılık kursiyerleri, resim kursiyerleri ve seramik kursiyerleri yaptıkları eserlerini sergileyecek.
Sergi açılışları öncesinde saat 17:30’da ülkenin önemli sanatçılarından Arman Ratip piyano dinletisi sunacak. Ardından ise kursiyerler sertifikalarını alacak ve sergi açılışları yapılacak.
Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada kokteyl eşliğinde yapılacak etkinliklere tüm halkın davetli olduğu ifade edildi.
Gönyeli SAM’a detaylı bilgi için 05338253255 nolu telefondan ulaşılabiliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.