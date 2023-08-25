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Sosyal Bilgiler dersi kitabı yazarı: Emeğime saygısızlığı kabul etmiyorum, yasal süreç başlatacağım

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"Sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı."
Sosyal Bilgiler dersi kitabı yazarı: Emeğime saygısızlığı kabul etmiyorum, yasal süreç başlatacağım

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi-Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Başkanı ve aynı zamanda Sosyal Bilgiler ders kitabı yazarı Süheyla Üçışık Erbilen, Sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi-Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Başkanı, aynı zamanda Sosyal Bilgiler ders kitabı yazarı Süheyla Üçışık Erbilen, Sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Erbilen, "Yıllar süren emeğe böyle bir saygısızlığı asla kabul etmediğimi ve  ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımı Kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.

 

Erbilen'in açıklaması şu şekilde:

2013 Yılında başlatılan Temel Eğitim Programı çervesinde akademik danışman ve yazar olarak görev aldığım Sosyal Bilgiler 4-5-6 ve 7. Sınıf ders kitaplarından 4.sınıf olanında güncelleme adı altında bilgim ve onayım olmadan değişiklik yapılmıştır.Yıllar süren emeğe böyle bir saygısızlığı asla kabul etmediğimi ve  ilgililer hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımı Kamuoyuna saygıyla duyururum..

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