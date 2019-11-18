Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden ULAKBİM TR Dizin Tanıtımı …

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ULAKBİM TR Dizin biriminden Başuzman Mehmet Boz’un davetli konuşmacı olarak yer aldığı “TR Dizin Tanıtımı” konusunda bir eğitim gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Üniversitenin yayın çalışmalarına ve akademik vizyonuna katkı koyacak ve rehberlik edeceği düşüncesiyle gerçekleştirilen eğitimde, ULAKBİM TR Dizin Tanıtımının ardından Başuzman Mehmet Boz, TR Dizin Online Dergi İzleme Sistemi eğitimi ve bilimsel yayıncılık ilke ve kuralları, TR Dizin açısından önemi gibi hususlarda katılımcılara bilgiler aktardı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Sosyal Bilimler Dergisi Editörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, TR Dizin Tanıtım sunumunun önemine dikkat çekerek Enstitü olarak bu tür faaliyetlerin yürütülmesini desteklediklerini ifade etti.

Kaliteli Yayıncılık Vizyonu Ön Planda Tutuluyor…

Yakın Doğu Üniversitesinin beşinci nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde sadece araştırma faaliyetlerine değil, kaliteli yayıncılığıda kendisine vizyon edindiğini ifade eden Prof. Dr. Sağsağan, bu bağlamda Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin gelişen ve beliren yeni yayıncılık şartları doğrultusunda hem ulusal hemde uluslararası hedeflerine ulaşmak için yerelden evrensele bir yol izlemeyi stratejik amaçları arasında tuttuklarını belirtti.

Prof. Dr. Sağsağan, “Dergimizin TR Dizin Veritabanı'nda indekslenme gayreti de bu vizyon doğrultusunda değerlendirilebilir. Bu açıdan bakıldığında dergimiz, 11 yıllık yayın hayatı deneyimiyle, düzenlenen bu eğitim aracılığıyla Üniversitemizin diğer akademik yayın organlarına yol gösterici hizmet anlayışına her zaman devam edecektir”diye konuştu.

Eğitim programı Prof. Dr. Mustafa Sağsan’ın Başuzman Mehmet Boz’a Yakın Doğu Üniversitesi adına teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.