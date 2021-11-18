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Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye Destek

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Demokrat Parti, Sosyal Demokrasi Hareketi’nin (SDH) seçimlerde DP’yi destekleyeceğini açıkladı.
Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye Destek

 Demokrat Parti, Sosyal Demokrasi Hareketi’nin (SDH) seçimlerde DP’yi destekleyeceğini açıkladı. 
 

DP’den yapılan açıklamaya göre SDH tarafından düzenlenen bir yemekte, destek kararı açıklandı. 
 

Etkinliğe katılan SDH Başkanı Alper Özsakınç’ın seçimlerde DP’yi destekleyeceklerini açıkladığı belirtildi. 
 

Destek yemeğinde konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, birliktelik kararı alan SDH Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Bu birlikteliğin ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve geleceğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
 

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Ataoğlu, “Her zaman dediğim gibi gailemiz olan ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve gençlerimizin daha mutlu yaşaması için, elbirliği ile ülkemize güzel işler yapmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bir takım halinde büyümemizi sürdürüp, ileriki süreçte gücümüze güç katan başta gençlerimiz ve kadınlarımızla daha etkin projeler üretip ülkemizi daha vizyoner bir yapıya çıkarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

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