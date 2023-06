Sosyal Demokrat Hareket Başkanı Bağımsız Milletvekili adayı Özsakınç: “Mesarya bölgemize can suyu katabiliriz”

Bağımsız Milletvekili adayı Alper Özsakınç, Su Temin projesi ile Mesarya Ovasına gelecek suyun bir an önce gelmesinin önemine vurgu yaptı. Özsakınç’ın ofisinden yapılan açıklama aşağıdadır: ‘Bağımsız Milletvekili adayı Alper Özsakınç, Su Temin projesi ile Mesarya Ovasına gelecek suyun bir an önce gelmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Dünyada kalkınmanın temel sektörünün tarım ve hayvancılık olduğu göz önüne alındığında, büyükbaş hayvancılığın gelişmesi ve beslenmesi için şeker değeri ve beslenme potansiyeli yüksek, şeker pancarı, hayvan pancarı üretimine geçilerek, kendi ana gıda maddelerimizden şeker ve ayçiçeğinin kendi ülkemiz tarafından üretilmesi gerektiği kalkınmanın tarıma dayalı sanayi ile başladığı su ile sulama boruları, sebze tohumu geliştirilerek, bölgeye ve sulu tarıma uygun pulluk mibzer üretimi ile ülkemizin kalbi olan Mesarya bölgemize can suyu katabiliriz.”