Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’ni kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkilileriyle görüştü.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semral Erel hükümetin yaşlıların hayat kalitesini artırmak hassasiyetini programına alarak göstermesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Erel, yaşlılar için uygun bakımevleri konusunda çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu önlerinde Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında yaşlı bakım evi yapılması ile ilgili imzalanan bir protokol bulunduğunu belirtti. Arazi konusunda son aşamaya gelindiğini kaydeden Sucuoğlu, maddi imkânlar ölçüsünde ellerinden gelen tüm hizmeti vereceklerini söyledi.