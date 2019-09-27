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Sosyal güvenlik ödeneğini alabilmek için dört ay annesinin cesediyle yaşadı

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Sosyal güvenlik ödeneğini alabilmek için dört ay annesinin cesediyle yaşadı
Sosyal güvenlik ödeneğini alabilmek için dört ay annesinin cesediyle yaşadı

ABD’nin Wisconsin eyaletinin Peshtigo şehrinde 60 yaşındaki Paula Bergold, iddialara göre 89 yaşındaki annesi Ruby’nin sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için annesinin ölümünü haber vermeyip cesedini dört ay boyunca bodrumda sakladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Independent’ın haberine göre, Ruby’yi aylarca göremeyen komşuları polise ihbarda bulundu. Eve gelen polisler üzerinde “Ruby arkadaşlarını görmek için şehir dışına gitti” yazan kapıya yapıştırılmış bir not buldu.

Polisler evden gelen çürük kokusunu ve kapılardaki naftalin paketlerini fark edince içeri girmek istediler. Evi araştıran polisler, deterjanlarda kullanılan bir kimyasal olan boraks ve amonyak kaplı bir sandalye buldular.

Paula en sonunda annesinin cesedinin evde olduğunu polis memurlarına itiraf etti. Polisler Paula’yı gözaltına alarak ifade vermesi için karakola götürdü.

İfadesinde annesini sandalyede ölü olarak bulduğunu ve görevlilere haber verecek gücü kendisinde bulamadığını öne süren Paula, ceset çürümeye başladıktan sonra yayılan kokudan dolayı annesinin bedenini varile koyduğunu söyledi.

Annesinin sosyal güvenlik ödenekleri ve yatırımlarıyla geçindiğini belirten Paula, annesinin ölümünü polise bildirmemesinde yaşadığı maddi zorlukların etkili olduğunu söyledi.

Paula ‘ceset saklama’ , ‘ölümü bildirmeme’ ve ‘polis soruşturmasına engel olma’ suçlarından dolayı pazartesi günü mahkemeye çıktı. Kendisine 10 bin dolar (yaklaşık 56 bin lira) ceza verilmesi öngörülen kadının bir sonraki duruşması 7 Ekim’de.

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