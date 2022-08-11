Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular başladı

5 Eylül Pazartesi günü olduğu belirtildi.
Açıklamada başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenlerin en yakın İhtiyat Sandığı Şubesi’nden gerekli formları alarak, başvurularınİhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapabileceği kaydedildi.
5 Eylül Pazartesi günü olduğu belirtildi.
Açıklamada başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenlerin en yakın İhtiyat Sandığı Şubesi’nden gerekli formları alarak, başvurularınİhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapabileceği kaydedildi.
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