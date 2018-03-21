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Sosyal hizmet, sosyal adaletin ve değişimin savunucusu bir meslek

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Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu açıklamalarda bulundu...
Sosyal hizmet, sosyal adaletin ve değişimin savunucusu bir meslek

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu (IFSW) tarafından her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü kutlanmakta olan Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Federasyonun, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da bugünün temasını “Toplumsal ve Çevresel Sürdürülebilirliği Desteklemek”olarak belirlediğini dile getiren Hablemitoğlu, “Amaç; sosyal hizmetin, sosyal adaletin ve değişimin savunucusu bir meslek özelliği ile sosyal, kültürel, medeni ve çevresel hakları birleştirmedeki etkinliğine vurgu yapmaktır” dedi.

Sosyal hizmetle çevresel  bozulmalara karşı farkındalık yaratmak isteniyor
Özellikle sosyal hizmetin sürdürülebilir kalkınmanın ekolojik boyutunu dikkate alan hak temelli bir yaklaşımla “eko- sosyal hizmet” yönünü dünyaya anlatmak olduğunu dile getiren Hablemitoğlu, sosyal hizmetin ekolojik boyutunun alandaki uygulamalara ve sosyal hizmet eğitimine dahil edilmesi ile çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesinin beklenmekte olduğunu vurguladı. Hablemitoğlu, “Ayrıca sosyal hizmetin çevresel bozulmaların insan yaşamına verdiği zararların üstesinden gelebilecek müdahaleleri planlama, gerçekleştirme sorumluluğuna dair bir farkındalık yaratmak da istenmektedir” dedi.

Sosyal hizmet bakış açısı ile iyileştirici eylemleri anlatmak hedefleniyor
Hablemitoğlu gün dolayısıyla, ekolojik sorunların ve buna bağlı eşitsizliklerin insanların yaşamını nasıl etkilediğini sosyal hizmetin katkıları ile sorgulamak, koruyucu, önleyici ve iyileştirici eylemleri sosyal hizmet bakış açısı ile bütün bir yıl boyunca dünyaya anlatmak hedeflendiğini belirtti. Hablemitoğlu son olarak “LAÜ Sosyal Hizmet Bölümü olarak bu doğrultuda, öğrencilerimizle uygulamalarımızda ve derslerimizde çeşitli etkinlikler planlayarak bu konuyu gündemimizde tutmaya gayret göstereceğiz” dedi. 
 

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