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Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstismarı Vakası ile ilgili açıklama yaptı

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Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstismarı Vakası ile ilgili açıklama yaptı
Sosyal Hizmetler Dairesi, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen çocuk istismarı ile ilgili vakanın, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından titizlikle takip edildiğini ve Daire’nin kontrolü altında olduğunu bildirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt yaptığı yazılı açıklamada,  konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bugüne kadar bir açıklama  yapmamasının, basında yer aldığı  gibi konuya duyarsızlığından değil,  sosyal hizmetler mesleğinin etik  kuralları gereği,  yasalarla korunan çocukların  haklarına ve mahremiyetine gösterdiği hassasiyetten kaynaklandığını ifade etti.

Başkurt,  Sosyal Hizmetler Dairesi ile ilgili  yazılı ve sosyal medyada yanlış bilgilendirme yapıldığını kaydederek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, mevcut alt yapısı ve personeli ile;  sosyal sorunları önlemek ve  oluşan birçok soruna çözüm üretmek için, ilgili mevzuatlar  çerçevesinde  7/24 özveriyle hizmet  verdiğini, gelen tüm ihbarlara anında hassasiyetle yaklaşılıp müdahale edildiğini belirtti..

Çalışmalarını  gizlilik ve özel hayatın korunması  ilkesine bağlı hareket ederek sürdürdüklerini ifade eden Başkurt, vakalardan elde edilen bilginin  sosyal hizmet uzmanlarınca  sorumlu bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Başkurt, “Söz konusu haberlere konu olan bir çocuktur  ve  yaşadığı mağduriyet ile  ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işbirliği içinde, konuya  hassasiyet göstererek çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Başkurt, yasalar kapsamında korunan çocuklarla ilgili haber yapılırken,  çocuk odaklı  habercilik yapılması, gereksiz bilgilerin habere girmemesi; mağdurun  kimliğinin ve bilgilerinin  gizli tutularak özel hayatın korunması ilkesine saygı duyulması  konusunda   tüm basın kuruluşlarımıza ve sosyal medya kullanıcılarına önemli görev düştüğünü vurguladı.

Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görev kapsamına giren  çocukları konu olan  söz konusu haber ve benzer haberlere, sosyal hizmet mesleği  meslek  etik kuralları gereği Daire tarafından  hiç bir şekilde  yanıt verilmeyeceğini kaydetti.

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