Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk İstismarı Vakası ile ilgili açıklama yaptı

Sosyal Hizmetler Dairesi, son günlerde kamuoyunun gündemine gelen çocuk istismarı ile ilgili vakanın, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından titizlikle takip edildiğini ve Daire’nin kontrolü altında olduğunu bildirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin bugüne kadar bir açıklama yapmamasının, basında yer aldığı gibi konuya duyarsızlığından değil, sosyal hizmetler mesleğinin etik kuralları gereği, yasalarla korunan çocukların haklarına ve mahremiyetine gösterdiği hassasiyetten kaynaklandığını ifade etti.

Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi ile ilgili yazılı ve sosyal medyada yanlış bilgilendirme yapıldığını kaydederek, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, mevcut alt yapısı ve personeli ile; sosyal sorunları önlemek ve oluşan birçok soruna çözüm üretmek için, ilgili mevzuatlar çerçevesinde 7/24 özveriyle hizmet verdiğini, gelen tüm ihbarlara anında hassasiyetle yaklaşılıp müdahale edildiğini belirtti..

Çalışmalarını gizlilik ve özel hayatın korunması ilkesine bağlı hareket ederek sürdürdüklerini ifade eden Başkurt, vakalardan elde edilen bilginin sosyal hizmet uzmanlarınca sorumlu bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Başkurt, “Söz konusu haberlere konu olan bir çocuktur ve yaşadığı mağduriyet ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işbirliği içinde, konuya hassasiyet göstererek çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Başkurt, yasalar kapsamında korunan çocuklarla ilgili haber yapılırken, çocuk odaklı habercilik yapılması, gereksiz bilgilerin habere girmemesi; mağdurun kimliğinin ve bilgilerinin gizli tutularak özel hayatın korunması ilkesine saygı duyulması konusunda tüm basın kuruluşlarımıza ve sosyal medya kullanıcılarına önemli görev düştüğünü vurguladı.

Başkurt, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görev kapsamına giren çocukları konu olan söz konusu haber ve benzer haberlere, sosyal hizmet mesleği meslek etik kuralları gereği Daire tarafından hiç bir şekilde yanıt verilmeyeceğini kaydetti.