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Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa’da toplu sünnet etkilinliği gerçekleştirdi

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Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa’da toplu sünnet etkilinliği gerçekleştirdi
Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa’da toplu sünnet etkilinliği gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde toplu sünnet etkilinliği gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da bugün 15 çocuk sünnet olurken yarın da 16 çocuk törenle sünnet ettirilecek.

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Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek sünnet olan çocukları ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi ile birlikte sosyal hizmete gereksinim duyan ailelere ücretsiz sünnet imkanı sunulduğunu dile getirdi.

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