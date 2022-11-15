Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı iki dairenin müdürlerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre, Limanlar Dairesi’nin Müdürü Hasan Curcioğlu görevden alınarak, yerine Ahmet Mevlanoğlu atandı.
Posta Dairesi Müdürü Mete Topçu görevden alındı yerine ise Yusuf Örs atandı.
AKCAN GÖREVDEN ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan görevden alındı.
İlgili kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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