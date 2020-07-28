Sosyal Hizmetler Dairesi: “Son 6 ayda 4 anne istihdam edildi, 3 daha ediliyor”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda şu anda 46 çocuğun bakım ve koruma altında bulunduğunu; son 6 ayda çocuk sayısındaki artış göz önünde bulundurularak 4 yeni anne istihdam edildiğini, şu anda 3 annenin daha istihdamı için işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda olumsuz koşullara yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanılttığını belirtti.

Daire, çocukların bakımı ve yuvayla ilgili detayları paylaştı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından tehlikeyle karşı karşıya kalan, ihmal ve istismar edilen çocukların, devlet koruması altına alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bakıldığı belirtildi.

Korumaya alınan çocukların önce Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yasal olarak barındırıldığı, daha sonra ise daire tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde, ya biyolojik aile yanına geri verildiği ya da devletin belirlediği uygun alternatif bakım modelleri içerisinde korumaya alındığı kaydedilen açıklamada, bu alternatif bakım modelleri arasında; koruyucu aile yanında bakım, evlat edindirme ya da ev tipi bakım modeli hizmeti sunan SOS Çocukköyü’nde çocukların bakımının yapılmasının yer aldığı ifade edildi.

“PERSONEL SIKINTISINDAN DOLAYI BİR YILDIR SOS’E GEÇEMİYORLAR”

Yaklaşık bir yıldır SOS Çocukköyü’nde yaşanılan personel sıkıntısından dolayı, çocukların buraya geçişinin yapılamadığı belirtilen açıklamada, bakımların Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda sürdürüldüğü kaydedildi.

“46 ÇOCUK BAKIM VE KORUMA ALTINDA”

Himayeye alınan çocuk sayısının sürekli değiştiği belirtilen açıklamada, şu anda Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 46 çocuğun bakım ve koruma altında bulunduğu ifade edildi.

“16 ANNE 7/24 VARDİYA SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR”

Çocuklara, 16 bakıcı annenin hizmet verdiği, 7/24 vardiya sistemi ile çalışıldığı, zaman zaman yoğunluk durumuna göre fazla çalışma saatlerinin ek mesai ile karşılandığı anlatılan açıklamada, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın üst katında 0-6 yaş grubunda olan 18 çocuğun; alt katta ise 21 çocuğun bakımlarının sağlandığı kaydedildi.

PİLOT UYGULAMA

Açıklamada, ilk kez bu yıl pilot olarak, çocukların topluma daha iyi entegre olmalarını sağlamak amacıyla, 12 yaş üstü erkek çocuklar için, toplum içinde bir ev kiralanarak bakım verilmeye başlandığı ifade edildi.

AMAÇ EV TİPİ BAKIM MODELİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız önümüzdeki dönemde, tüm çocuklarımızın, ev tipi bakım modeli ile bakımlarının sağlanmasıdır. Bu yöndeki çalışmalarımız sürmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, devlet himayesinde bulunan tüm çocukların her türlü bakımı ve güvenliği için ödün vermeden hizmet vermekte, bu kapsamdaki çalışmalarına özveriyle devam etmektedir. Son altı ay içerisinde, çocuk sayısındaki artış göz önünde bulundurularak; Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Lefkoşa Çocuk Yuvası’na 4 yeni anne istihdam edilmiştir. Şu anda 3 annenin daha istihdamı için, dairemiz tarafından yapılan işlemler tamamlanmak üzeredir.

“HABERLER ÜZDÜ”

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, yuvadaki olumsuz koşullarla ilgili haberlerden dairemiz büyük üzüntü duymuştur. Bu haberler gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır.”

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, yasaların başta daire müdürüne vermiş olduğu yetki çerçevesinde tüm personeli ile birlikte özveri ve hassasiyetle çocuklara karşı görevini yürüttüğü belirtilen açıklamada, gelecekte de aynı duyarlılıkla sorumluluklarını sürdürmeye devam edecekleri kaydedildi.

Açıklamada, özellikle çocuklarla ilgili yapılan haberlerde çocuk hakları çerçevesinde hareket edilip gereken duyarlılığın gösterilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği de vurgulandı.